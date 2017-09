Escrito por Dimequecomes.com

E mpieza el cole. Empecemos desayunando bien. Guía para madres y padres.

SI LAS GALLETAS SON MALAS ¿QUÉ LE DOY DE DESAYUNAR AL NIÑO?

cantidad de azúcar que contienen la mayoría de opciones comerciales como galletas, zumos, bollos, colacaos, magdalenas, batidos, cereales, lácteos variados, etc, que además son también a menudo ricos en grasas de mala calidad y con una densidad nutricional muy baja o nula, es decir que no aportan prácticamente nutrientes de interés. Últimamente hemos estado hablando bastante aquí y en redes de los desayunos infantiles. De laque contienen la mayoría de opciones comerciales como galletas, zumos, bollos, colacaos, magdalenas, batidos, cereales, lácteos variados, etc, que además son también a menudo, es decir que no aportan prácticamente nutrientes de interés.

Sin excepción, cada vez que se toca el tema en el blog o en facebook aparecen comentarios de madres y/o padres preocupados porque ¿entonces que le doy a los niños para desayunar? A mí me choca. Me choca que a alguien le parezca un escollo insalvable dar de desayunar a un niño sin recurrir a productos altamente procesados.

“Eso es porque no tienes niños” mmmm, mira, no. Que yo sepa en el parto no te extirpan la parte del cerebro capaz de leer una etiqueta, y si, existen familias que no consumen esos productos y crían niños sin mayor drama. Que a ti te parezca una locura no significa que yo no tenga ni idea “porque no tengo niños”. Y si crees que es imposible dar de desayunar a un niño sin usar colacao y galletas, explícame como ha llegado la especie a sobrevivir hasta aquí. Gracias.

De ahí la importancia de no empezar desde bebés a darles galletas, zumos, y petit suisses. Que evidentemente, si tenemos niños acostumbrados desde los pocos meses a comer ese tipo de cosas con sabores muy dulces y artificiales puede ser difícil cambiar el chip, no digo que no. Pero eso no es porque yo no tenga niños, es porque tus niños llevan muchos años comiendo mierda. Que no es tu culpa, y probablemente creías que les dabas lo mejor, lo sé. Pero es lo que hay.

Me choca que de verdad a alguien no se le ocurra nada que darle a un niño si lo sacas de los productos comerciales. Pero yo soy rarita, así que viendo que la duda es frecuente, ahí van unas ideas sobre lo que sí sería buena opción que desayunaran los niños…