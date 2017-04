Escrito por Alejandro Romero, estudiante de 4º de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y consumidor de La Garbancita Ecológica

Los datos de sobrepeso y obesidad en nuestro entorno son alarmantes. No es una novedad que estos indicadores derivan en la aparición de hipertensión, diabetes tipo II, dolores osteomusculares, problemas coronarios o algunos tipos de cáncer. La influencia de estas enfermedades sobre el aumento de la morbilidad y la mortalidad es manifiesta.

En los últimos años se han publicado varios estudios que resaltan la importancia de la actividad física y la alimentación saludable, no sólo como factores preventivos sino también como estrategias terapéuticas (PREDIMED, 2013, 2014; Pedersen y Saltin, 2015).

Apenas el 46% de la población española realiza Actividad Física todas las semanas y, de éstos, menos de la mitad cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a Ejercicio Física -al menos 150 minutos semanales a intensidad moderada- (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Los datos son más preocupantes en la población mayor de 55 años, ya que ni un 30% de la población realiza Actividad Física semanalmente, siendo ésta una etapa fundamental en la que mantenernos activ@s. También son alarmantes las tasas de sedentarismo en niños y adolescentes, que derivan en el aumento de casos de sobrepeso y obesidad, dando como resultado que más del 27% presenta exceso de peso (Ballesteros et al., 2007).

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de romper el sedentarismo, realizar Actividad Física (mejor aún en compañía y, si la calidad del aire nos lo permite, al aire libre) y optar por una alimentación equilibrada, variada, de temporada y agroecológica.

REFERENCIAS:

Ballesteros, J.M., Dal-Re, M., Pérez-Farinós, N. y Villar, C. (2007). La estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (estrategia NAOS). Revista Española de Salud Pública, 81, 443-449.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2015). Encuesta de Hábitos Deportivos en España.

Pedersen, B. K., y Saltin, B. (2015). Exercise as medicine–evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 25(S3), 1-72.

PREDIMED. (2013). Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. New England Journal of Medicine, 368(14), 1279-1290.

PREDIMED. (2014). Prevention of Diabetes With Mediterranean Diets. A Subgroup Analysis of a Randomized Trial. Annals of internal medicine, 160(1), 1-10.