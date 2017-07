Escrito por Beatriz Martínez y Pilar Galindo

La Garbancita ecológica en la III Escuela Abierta de Verano de Cañada Real.

La Garbancita ha participado un nuevo año en la III Escuela Abierta de Verano 2017 de Cañada Real Galiana con un taller dirigido a madres magrebíes con sus hijas e hijos, integrantes del Programa de Intervención Social en la Cañada de la Junta Municipal de Vicálvaro, gestionado por la Fundación Secretariado Gitano. Educación para la salud alimentaria, buco-dental y ambiental, con la colaboración del Centro Municipal de Salud (CMS) de Villa de Vallecas con el que ideamos, en el III Día de Acción Global, una actividad integrando alimentación saludable, salud buco-dental y separación de residuos que hoy hemos repetido con mejores condiciones al ser un grupo pequeño -simultaneando actividades con peques y sus madres- y disponer de más tiempo.

Recibimos al grupo en una mañana de lluvia torrencial. Llegaron empapad@s y les acogimos con toallas para secarse. El conocimiento mutuo vino después de acomodarnos tod@s a las condiciones climáticas del día, ellas y sus hij@s a estar cómod@s algo más secos, nosotr@s a reorganizar sobre la marcha la actividad con la chiquillería que iba a realizarse en el patio al aire libre. Incorporamos las contingencias del cambio climático a la actividad programada, nos presentamos formalmente y recorrimos nuestro local mostrando el trabajo del consumo responsable que hacemos, los productos frescos y no perecederos que ofrecemos y explicando lo que íbamos a hacer en la mañana.

El grupo de mujeres comenzó aterrizando con el taller de los sentidos y “mindfulness”, al que se sumaron dos adolescentes del grupo interesados en esta actividad. Empezamos ambientándonos con los olores del día a lluvia y tierra mojada. Recordando nuestro contacto con la naturaleza a través de los alimentos. Partiendo de que “tu alimento sea tu medicina”.

Empezamos con un champiñón que olía como el día, a tierra mojada. Lo probamos crudo -aunque habitualmente las mujeres nos dijeron que lo cocinaban en pizzas-. Y descubrimos que sabía a humedad y suelo y un poquito fuerte pero agradable. Nos ayudó a conectar con los árboles que les proporcionan la energía del sol y los champiñones les ayudan a descomponerse cuando se mueren cerrando el ciclo de la energía y los materiales. Seguimos con el apio, un toque amargo y salado pero con un toque dulce si masticamos bien el tallo y le sacamos el jugo. Aprendimos que es una planta depurativa. El tercero fue la remolacha, también con sabor a tierra. “Barba” en el lenguaje de estas mujeres magrebíes que descubrieron su mayor dulzor cruda. Finalizamos con un trozo de plátano, que tocamos, olimos, pelamos y paladeamos con los ojos cerrados, entreteniéndonos en las sensaciones que nos producía, procurando desentendernos del ruido exterior -los niños jugando a la pirámide y las consumidor@s habituales de La Garbancita comprando en la tienda-. El placer de la alimentación deteniéndose en los sabores, descubriendo que las verduras y frutas ecológicas saben mejor porque, además de no tener residuos de químicos, al ser cultivados en suelo fértil tienen más vitaminas y minerales porque la vida del suelo proporciona más nutrientes a las plantas que enraízan en él. Con los ojos cerrados y masticando y paladeando despacio todo sabe mejor. Descubrimos que las verduras y frutas no sólo nos alimentan a nosotros, también a las bacterias buenas que están en nuestro intestino y cuidan de nuestra salud fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Más salud es más verduras y frutas (en cada comida lo que cabe en nuestras manos) y menos carne (lo que cabe en la palma de nuestra mano) y azúcar (ocasional o casi nada). Es mejor tomar el azúcar a través de las frutas que refinada. Revisamos estas proporciones en la Pirámide de Alimentación, Actividad Física y Afectos de La Garbancita que no se queda en la alimentación sana, también vida sana.

Mientras tanto, los más peques se fueron al rincón de juegos infantiles que tenemos habilitado para que pudieran estar a sus anchas. Normalmente recalan ahí niñas y niños muy pequeños de las familias que vienen a confeccionar sus pedidos de alimentos ecológicos. Hoy fue el lugar donde construir activamente la Pirámide de Alimentos, Actividad física y Afectos de La Garbancita, así como qué hacer con los residuos que producimos relacionados con la alimentación.

Paralelamente, en nuestra cocina preparamos el desayuno saludable que íbamos a degustar tod@s junt@s cuando grandes y peques terminaran sus actividades. Nuestro desayuno consistió en platos de fruta de temporada dispuestos de forma artística y geométrica, pan ecológico de levadura madre con tomate, aceite y semillas de sésamo tostadas, galletas multi-cereales, mezcla de cereales de desayuno sin gluten, leche ecológica y agua.

Antes de comenzar a disfrutarlo algunas indicaciones: empezar por lo crudo para que no se destruyan las vitaminas con los jugos gástricos, continuar con los hidratos de carbono, por ultimo cereales y leche. Peques y madres disfrutaron. Paladearon los sabores intensos de la fruta de temporada ecológica y descubrieron lo rica que está la leche ecológica de vacas que pastan al aire libre.

Tras recoger colectivamente la mesa del desayuno, l@s hij@s educan a sus madres con lo aprendido en su taller. El equipo de peques hizo acopio de la basura que habíamos generado (plástico-envases bricks, papel/cartón y restos orgánicos de fruta y verdura), los metieron en una caja de cartón y la colocaron encima de la mesa donde habíamos desayunado, a la vista de tod@s: esta es nuestra basura.

Nos contaron que si iban juntos al contenedor serían incinerados y eso produce contaminación en todos lados, sobre todo porque se quemará en la incineradora de Valdemingómez, justo al lado donde viven, en la Cañada Real. Mejor separar las basuras antes de tirarlas al contenedor urbano para que puedan ser recicladas. Repartieron las basuras entre l@s mayor@s para que las colocaran en tres cajas de residuos identificadas por sus colores: orgánico (verde), papel/cartón (azul), plásticos/envases (amarillo). Comprobaron que la clasificación fue la correcta, se dirigieron a los cubos de basura del local y pusieron cada residuo en su lugar.

Reducir, Reutilizar, Reciclar, ¡Nada que quemar!. Objetivo cumplido.

Ya no queda ningún residuo del desayuno, ¿verdad? Pues no, porque quedan residuos ¡en nuestra boca! Después de comer tenemos que cepillarnos los dientes, muelas y lengua.

Fátima, médica del CMS de Vallecas Villa, nos explicó cómo debemos cuidar nuestra boca y limpiarnos bien los dientes. Cómo cuidar la boca desde bien pequeños para no tener caries y la importancia de limpiar la boca después de comer alimentos. Mínimo 2 veces al día (tras la cena y al levantarse) y lo ideal después de cada comida, especialmente si hay dulces en ella. Cepillarse en el colegio, un objetivo que trabajan cada día porque los dulces alimentan a las bacterias de nuestra boca. Tod@s nos cepillamos la boca mirándonos en espejos para ver si quedaba limpia, o no. Nuestras sonrisas acabaron limpias. Objetivo conseguido.

En ese momento, l@s peques se dan cuenta que hemos generado basura: la funda plástica donde venía el cepillo de dientes y una tira de cartón. Inmediatamente fueron a por las cajas respectivas para que todo el mundo colocara los residuos donde deben estar e inmediatamente los depositaron en los cubos pertinentes.

Mientras, l@s grandes se juntaron para valorar la actividad y qué se llevaban de ella. Nos ayudó Virginia, estudiante de un Master de Salud Pública y Nutrición en la Universidad de Westminster (Inglaterra) cuyo proyecto de fin de máster es evaluar nuestro taller. Madres y adolescentes compartían que se lo habían pasado bien, habían disfrutado con el taller “sobre todo la sensación placentera del plátano”. Otra cosa es introducir cambios en la dieta habitual “mi marido no va a comer champiñón crudo aunque a nosotras nos ha gustado”. L@s adolescentes disfrutaron y participaron en el taller a pesar de que no les gustaran las verduras. Les había dado un poco vergüenza lavarse los dientes en grupo. Sin embargo, Fátima apoyó haberlo hecho así para darle importancia, saber si lo hacemos bien y, sobre todo, aprender a hacerlo en todas las circunstancias, sin un lavabo, sin agua e incluso delante de mucha gente. También nos dijeron que tenían dificultades para seguirnos. “hablar despacio…”. Salimos convencidas de que no podemos hacer talleres sin mediadores culturales.

L@s más chic@s se pusieron a la tarea de procesar alimentos a granel. Esta tarea reduce envases plásticos. De la gran bolsa de plástico que contiene 5 k de pasta en espirales, comenzamos a procesarla en envases de papel al peso de 500 g. para luego etiquetar el producto con su nombre, peso y fecha de caducidad. En La Garbancita “jugar a las tiendas” es mucho más que un juego.

Y llega la hora de despedirnos. Entregamos a las mujeres participantes nuestra pirámide para que puedan seguir con una vida saludable allá donde vivan. La pondrán en la nevera, para que toda la familia la tenga presente. Se despiden besándonos tres veces, según la costumbre árabe, y por nuestra parte satisfech@s de contribuir a hacer llegar una alimentación saludable a cuant@s más, mejor, vengan de donde vengan. Un placer y una satisfacción participar, por tercer año, en la Escuela Abierta de Verano de la Cañada.