Escrito por Loli Morán

Es originario de los valles interandinos, desde el sur de Ecuador hasta el norte de Argentina. Se puede cultivar desde 100 hasta 3.000 metros por encima del nivel del mar y es de muy rápido crecimiento.

Al igual que la quinoa es un pseudocereal que no pertenece al grupo de las gramíneas aunque se usa como cereal porque posee un alto contenido en almidón, lo que le otorga un gran poder energético, de hecho ha sido durante siglos la base de la alimentación para los indígenas de esa zona de Sudamérica.

Propiedades medicinales

Contra el cáncer.- Es especialmente destacable en este campo por tener varios compuestos que, actualmente siguen en estudio para muchos investigadores:

Escualeno.- es un ácido orgánico con actividad antioxidante y efectos demostrados anticancerígenos. La fuente más conocida de escualeno es el aceite de tiburón (de ahí su nombre), pero mientras el aceite de tiburón contiene un 1% de esta sustancia, el amaranto tiene un porcentaje superior al 8%.

Betasitosterol.- un esterol vegetal en el que también se han descrito propiedades anticancerígenas.

Lunasin.- una proteína de la semilla del amaranto que está siendo estudiada en la actualidad en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica de México.

Prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.- Es un alimento cardiosaludable debido a su contenido en carbohidratos de lenta absorción, a su grasa rica en ácidos grasos esenciales (oleico y linoleico) y el escualeno ya descrito que tiene propiedades antioxidantes cuya actividad es tres veces superior al de la vitamina C.

También el alto contenido en calcio, fibra y potasio de las hojas y los granos es beneficioso en el tratamiento natural de la hipertensión.

Celiaquía y dietas vegetarianas.- El amaranto con tiene el aminoácido lisina, deficiente en todos los cereales y la metionina, aminoácido limitante en las legumbres por lo que se complementa perfectamente con estos alimentos, resultando una mezcla de proteínas de alto valor biológico.

Esta característica tiene especial importancia en la dieta de las personas celíacas cuya nutrición puede ser deficiente en aminoácidos y proteína vegetal porque, además, el amaranto no tiene gluten.

Amaranto en la cocina

El amaranto se puede consumir en semillas, harina y aceite.

Semillas.-

Deben cocerse unos 20 minutos poniendo 1 medida de amaranto por 2,5 a 3 de agua, tapado y a fuego suave hasta que el agua se consume. Se deja reposar y se puede utilizar como la quinoa, el arroz o el cuscús en ensaladas, guarniciones o cualquier tipo de salteados. No tiene gluten por lo que se puede usar en la dieta de personas celíacas.

Añadidas a cualquier guiso de legumbres complementa perfectamente los aminoácidos de éstas consiguiendo una proteína vegetal de alta calidad.

En postres, para elaborar galletas, muesli, granola, etc.

Harina.-

Para elaborar bizcochos, mezclar con otras harinas en una proporción no mayor del 30%, ya que al no tener gluten no subirá igual, pero aportará un sabor muy agradable a nueces y mayor cantidad de proteínas.

Como ingrediente principal de la bechamel para personas celíacas.

Aceite.-

En uso terapéutico por sus propiedades anticancerígenas, cardiosaludables y antioxidantes.

Fuente: Botanical on line.