Escrito por La Garbancita Ecológica

Hay demasiada publicidad engañosa colonizando nuestra alimentación diaria. Nos ofrecen productos milagro que curan el colesterol, nos hacen bajar el peso corporal, calcio y otras sustancias de síntesis química añadidas al género puesto a la venta para que resulte más atractivo y por supuesto mucha, mucha comida y bebida cargada de azúcares refinados y grasas trans.

Resulta sorprendente que este despliegue de supuestas buenas intenciones comerciales de tal o cual producto se centren exclusivamente en él, como si a nuestro organismo le diera igual que ingiramos cualquier cosa, en las cantidades que nos apetezcan y cuando nos venga bien. Que la adecuada nutrición humana precise de unas proporciones adecuadas de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales parece que es asunto de estudiarlo en la escuela el día que toque la lección, y si lo he visto no me acuerdo que también hay que hacer ejercicio y cuidar-nos las emociones y afectos.