Escrito por Izan Checa

Ingredientes para 10 rollitos

350 g de arroz Integral

200 g de zanahoria o Calabaza

150 g de shiitake o champiñón

100 g de puerro

100 g de cebolla

50 g de acelgas o espinacas

1 diente de ajo

1 chorrito de salsa Tamari

Aceite, sal y pimentón al gusto.

Procedimiento

Cortamos las hojas de la lombarda desde la base intentando no romperlas y las ponemos a hervir 10-15 minutos aproximadamente. Hay que tener cuidado porque si se hierve poco tiempo será más fácil de enrollar pero quedará más recia al morder, pero si nos pasamos puede ser más difícil hacer los rollitos. Una vez estén hervidas las sacamos con cuidado de no romperlas y las metemos en agua fría para que no se reblandezcan más de la cuenta.

A la par también podemos hervir el arroz. Ponemos un pelín de aceite en la cacerola y sofreímos el diente de ajo un minuto; añadimos el arroz y una hoja de laurel. Le damos un par de vueltas y llenamos con el doble de agua que de arroz. Cocemos a fuego fuerte los primeros minutos hasta que empiece a hervir y luego lo bajamos a la mitad. Echamos un pelín de sal y dejamos que se haga.

Una vez tengamos la lombarda y el arroz preparados, vamos con el sofrito.

Picamos todos los ingredientes y en una olla hacemos el sofrito. Empezamos con el puerro y la cebolla, después la zanahoria cortada en trocitos (o en tiras), setas y acelgas. Salteamos durante 3 minutos y añadimos un poco de salsa de tamari. Seguimos removiendo e incorporamos el arroz. Salteamos y listo.

Hacer los rollitos como en la foto quitando previamente la parte más dura de la hoja.

Muy buena receta para acompañar con Hummus o con algo similar para mojar.