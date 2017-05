Escrito por La Garbancita Ecológica partícipe de la campaña Stop Glifosato

En este Día Europeo de Acción contra el glifosato, miles de personas salen a la calle a recoger firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea StopGlifosato

Madrid, 12 de mayo de 2017 – Mañana sábado 13 de mayo de 2017, Día Europeo de Acción contra el glifosato, miles de personas en toda la UE saldrán a la calle a recoger firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Stop Glifosato, cuyo objetivo es prohibir el glifosato, reformar el proceso de aprobación de los pesticidas y fijar objetivos obligatorios de reducción en la UE (1).

Miles de personas de 20 estados miembro de la UE han recibido un kit producido por la coalición organizadora de la ICE, gracias al cual surcarán ciudades y pueblos recogiendo firmas, complementando así la recogida masiva que se viene realizando a través del portal https://stopglyphosate.org/

En España, además de la presencia de voluntariado en muchos puntos de la geografía, se instalarán sendas mesas informativas en Madrid y Barcelona en las siguientes direcciones y horarios:

Madrid: Paseo de la Chopera, 6. Entre 16h y 20h.

Barcelona: Arco del Triunfo. Entre 12h y 17h.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (de la Organización Mundial de la Salud) clasificó el glifosato como “probable carcinógeno en Humanos” (2) .

Además, es extremadamente dañino para la biodiversidad y nuestro medio ambiente. En verano de 2016, después de una larga campaña impulsada por la ciudadanía europea, la Comisión Europea no consiguió renovar por diez años la licencia al glifosato y tuvo que conformarse con una breve renovación de 18 meses. Un logro para la ciudadanía, teniendo en cuenta la intensa actividad de los grupos de presión de la industria química.

Las restricciones al uso del glifosato ya están en vigor en varios Estados miembros de la UE. A finales de abril, el ministro de Agricultura de Bélgica anunció que prohibiría la venta de glifosato para uso privado, convirtiendo a Bélgica en último país en establecer restricciones a nivel nacional.

Desde su lanzamiento en febrero, la iniciativa ha reunido más de 730.000 firmas (38.000 en España) y ya ha alcanzado los umbrales requeridos en siete países. Se trata de la ICE más rápida de la historia. Sin embargo necesitamos alcanzar el millón de firmas antes del 15 de junio.

Juan-Felipe Carrasco, coordinador de la ICE en España para Movemos Europa ha afirmado: “La ciudadanía Europea no se deja engañar ni por las presiones que ejerce la industria de los pesticidas ni por la falsa ciencia que ésta está promocionando. En menos de tres meses, hemos obtenido más de 730.000 firmas para prohibir el glifosato y reducir el uso de pesticidas. La clase política no puede obviar este mensaje sino que debe proteger a la ciudadanía y al medio ambiente mediante la prohibición de este peligroso herbicida como punto de partida hacia un futuro sin pesticidas”.

-(1) Una ICE es el instrumento más poderoso que tiene la ciudadanía para dirigirse a la Comisión Europea. Si se reúne 1 Millón de firmas, la Comisión está obligada legalmente a escuchar las demandas.

-(2) International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

-https://act.wemove.eu/campaigns/stop-glifosato-es

Juan-Felipe Carrasco Alix, coordinador de la ICE en España.

juanfe@wemove.eu. 644 038696.

Virginia López, responsable de campaña de Movemos Europa.

virginia@wemove.eu. 605 023654.