Escrito por Pilar Galindo

Los pesticidas se emplean para combatir el exceso de hierbas y las plagas que atacan cultivos, abejas y ganado. Pero la agricultura industrial tiene un problema grave porque los pesticidas no resuelven estos problemas sino que los agudizan al aumentar la resistencia de las especies que combaten y eliminar los insectos beneficiosos para contener de forma natural dichas plagas. La FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación insiste en reducir el uso de pesticidas como último recurso cuando fallan los métodos biológicos y agronómicos. Pero las multinacionales agrofitosanitarias defienden un negocio que asciende en España a 600 millones de euros.

Somos el país europeo que más pesticidas emplea: 80.000 toneladas al año incluyendo sus coadyuvantes, algunos mucho más peligrosos. Los pesticidas se usan en agricultura, ganadería, superficies forestales, jardines y lindes de las carreteras. Este triste record explica que nuestras aguas superficiales y subterráneas, flora y fauna silvestre y alimentos, contengan una carga tóxica productora de cáncer, trastornos neurológicos, infertilidad, malformaciones, problemas tiroideos e inmunitarios, etc. Cada año en el mundo, los pesticidas matan 220.000 personas y 25 millones de personas sufren algún tipo de envenenamiento.

Un problema fundamental de los pesticidas es su persistencia en el tiempo, su bioacumulación a lo largo de la cadena alimentaria depositándose en las grasas y su efecto coctel que se multiplica al combinarse con otros pesticidas. Los más peligrosos son los disruptores endocrinos (EDC) porque alteran el equilibrio del sistema hormonal, incluso a dosis muy bajas afectando especialmente en el embarazo, la niñez y la adolescencia, revelándose en la edad adulta y transmitiéndose a los descendientes.

La prohibición europea del uso de EDC es inútil porque no especifica cómo medirlos. Se calcula que de las 483 sustancias activas autorizadas como pesticidas entre 53 y 162 son EDC. Los análisis de pesticidas en alimentos que se realizan en España no miden todos los pesticidas ni en todos los alimentos. No buscan glifosato -el más empleado y calificado por la OMS como posible cancerígeno- ni miden por debajo de las dosis mínimas autorizadas. A pesar de ello aparecen 33 pesticidas disruptores endocrinos principalmente en frutas y verduras, pero también en alimentos procesados, en la miel y en alimentos de origen animal.

La Campaña europea STOP Glifosato recoge 1 millón de firmas para exigir a la Unión europea su prohibición. Aún estás a tiempo de firmar. La agricultura ecológica, al no emplear pesticidas químicos, es la única que puede garantizar una alimentación no contaminada y un plan de reducción de los contaminantes en aguas, suelos y vida silvestre.

Más información en el siguiente enlace: http://www.lagarbancitaecologica.org/campanas/paremos-el-glifosato