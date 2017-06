Escrito por La Garbancita ecológica

No son los alimentos que “nos sobran”, si no los que vosotr@s necesitáis. Cualquiera puede acceder a los productos frescos ecológicos de temporada de nuestr@s agricultor@s y a muchos otros no perecederos.

Cooperativistas, grupos de consumo y consumidor@s asiduos realizan sus pedidos a través de nuestra tienda en línea (necesario estar registrado) la semana anterior a su llegada a nuestro local de La Lavandería el miércoles, recolectados el martes. Esto garantiza, salvo contingencias imprevistas, que puedas hacerte con los alimentos que necesites. Sin embargo, la política de nuestra Cooperativa es la de hacer llegar, a cuant@s más mejor, todos los alimentos agroecológicos disponibles.

Por eso nuestros pedidos a l@s productor@s de alimentos frescos contemplan cantidades mayores de aquellos productos de temporada para que pueda adquirirlos quien lo desee sin necesidad de hacer pedido previo en la tienda en línea. Con pasarte por nuestro local y comprarlos, listo. En este sentido, funcionamos como una tienda, sin la atadura de la obligatoriedad de cestas cerradas. Cada cual accede a los alimentos de temporada que le sean necesarios. Eso sí, algunos productos de temporada se acaban el miércoles y no quedan excedentes hasta la siguiente Cesta básica. Pero la temporada de verano es especial: la huerta ecológica rebosa de vitalidad, productos y disminuyen l@s consumidor@s.

Para La Garbancita supone el riesgo calculado de que no podamos dar salida a todo el volumen de verduras y frutas entre un miércoles y el siguiente, en la confianza de poder ser adquiridos por consumidor@s esporádicos. Los excedentes entre cesta y cesta (de miércoles a miércoles) que no han sido vendidos los utilizamos para nuestra cocina responsable del día de Cesta básica salvaguardando al máximo su vitalidad.

En primavera y verano, cuando la huerta ecológica da lo mejor de sí misma, l@s urbanitas abandonan paulatinamente la ciudad de Madrid. Para un proyecto social y cooperativo como el nuestro, que debe compaginar sus costes fijos con el ofrecimiento de las mejores frutas y verduras de todo el año en la ciudad, nos resulta de gran ayuda saber si podemos seguir contando con vosotr@s en verano para avanzar en la construcción de un diálogo real, fraterno, responsable y a precios justos entre el campo y la ciudad. A la espera de vuestros apoyos y respuestas podéis poneros en contacto con La Garbancita en nuestro correo-e lacestabasica@lagarbancitaecologica.org