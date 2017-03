Escrito por La Garbancita Ecológica

Hacer la compra y preparar la comida en nuestros hogares sigue siendo una de las actividades sociales más feminizadas. Son profundas y complejas las causas por las cuales las mujeres aparecemos más del lado de la Naturaleza que de la(s) cultura(s). Una de sus consecuencias es la atribución de la responsabilidad de los cuidados a las mujeres.

Cuando los mercados globales convierten los Derechos Humanos en mercancías sujetas al lucro, nos roban el derecho, entre otros, a una alimentación sana. El resultado es una alimentación plagada de tóxicos que enferma los cuerpos. Nos encontramos en nuestro entorno con familiares, amig@s o conocid@s aquejad@s de dolencias, directa o indirectamente relacionadas con la alimentación, a l@s que hay que cuidar.

Las preguntas de toda la vida, ¿Qué compramos? ¿Dónde? ¿Qué comemos hoy? exige un replanteamiento de nuestro consumo, un mayor y mejor conocimiento sobre salud alimentaria y un cambio de enfoque hacia la naturaleza para respetarla y no destruirla. Hablamos de agarrar el rábano por las hojas y construir seguridad y soberanía alimentarias de forma cooperada para que la respuesta a esas tres preguntas no suponga un calvario cotidiano, sino una actividad de cuidados social y personalmente gratificante. En La Garbancita no sabíamos que era imposible y lo estamos haciendo. ¿Cómo?

En el artículo ALIMENTACIÓN RESPONSABLE ECOFEMINISTA de la Revista Tachai nº 44 te lo contamos