Escrito por Elpartoesnuestro.es

Cuando una pareja decide incluir en su plan de vida la búsqueda de un hijo, surgen múltiples emociones compartidas: alegría, incertidumbre, miedo a lo desconocido… ¿Seremos buenos padres?, ¿un hijo cambiará nuestra relación?

Imaginamos distintos escenarios posibles, pero todos coinciden en la imagen de un test positivo, un vientre abultado, las manos de ambos sintiendo moverse al bebé en el útero, la alegría de contar la noticia… ¡la dulce espera!

Pero, ¿Qué ocurre cuando la espera es más larga de lo imaginado?, ¿cuando el positivo no llega?, ¿Y si los embarazos no logran llegar a término? La espera se vuelve amarga… inunda la incertidumbre, la ansiedad, el miedo de jamás poder ser padre o madre. Cuando una pareja busca un embarazo más de un año y no lo logra, se dice que es tiempo de acudir a los especialistas en fertilidad humana. Si además alguno de los miembros de la pareja supera los 35 años (especialmente si es la mujer), el miedo se redobla y la angustia inunda la escena. La consulta al médico especialista en fertilidad aparece en medio de esa mezcla de emociones y miedos…

